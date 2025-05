Veel animo voor gratis festival op de A10: bezoekers moeten tijdslot reserveren

Bezoekers van het festival op de ring A10 rond Amsterdam op 21 juni moeten een tijdslot reserveren. Dat moet ervoor zorgen dat het aantal bezoekers wordt verspreid over het evenemententerrein en het openbaar vervoer, meldt burgemeester Femke Halsema woensdag in een brief aan de gemeenteraad.

Voor het feest op de snelweg is veel animo. De verwachting is dat ongeveer 680.000 mensen het festival bezoeken, wijst een recente peiling uit. De gratis tickets zijn vanaf 21 mei te bestellen.

Voorbereidingen in volle gang

De voorbereidingen voor het festival zijn in volle gang, staat verder in de brief. In het weekend van 20 tot en met 22 juni wordt een deel van de A10 afgesloten en ook in de rest van de stad worden verkeersmaatregelen genomen. De gemeente roept op om de auto in het weekend te laten staan, omdat de extra reistijd kan oplopen tot meer dan een uur.

Programmering

Inmiddels is ook de programmering van het festival bekendgemaakt. De ring wordt ingedeeld in drie zones: West, Zuid en Oost. Voor zones Zuid en West is een ticket nodig. Daar is onder meer een modeshow, een open podium, een muziekfeest met optredens van Jan Smit en Danny de Munk en een Highway Rave, "een spectaculair feest vol iconische beats en rauwe energie".

Ook krijgen het Concertgebouw en Kriss Kross Amsterdam een eigen podium en komt er een tijdelijk bos met 750 grote en 7500 kleine bomen. Na afloop van het festival worden die geplant op verschillende plekken in de stad. Verder is er een muzikale dansoptocht met praalwagens en een plek waar twintig stellen elkaar het jawoord geven.

Voor zone Oost zijn geen tickets nodig. Daar wordt vanaf de ochtend de Run op de Ring georganiseerd: een hardloopwedstrijd van 7,5 kilometer waar 20.000 mensen aan mee kunnen doen. Na 16.00 uur is de zone opengesteld voor een rondje fietsen of wandelen. Vanaf 20 mei is het hele blokkenschema te bekijken.

ANP