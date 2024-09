A10 verzakt door werkzaamheden: maandagochtend nog meer afsluitingen

Een stuk van de ringweg A10 ten zuiden van Amsterdam is verzakt als gevolg van werkzaamheden langs de weg. Op beelden is te zien dat er een grote scheur in het wegdek is ontstaan bij het aanbrengen van een damwand. Door de scheur is vanaf maandagochtend een rijstrook minder beschikbaar voor het verkeer dat vanaf de A4 komt.

"Weggebruikers moeten in ieder geval tijdens de ochtend- en avondspits rekening houden met extra reistijd", meldt de gemeentelijke projectorganisatie Zuidas, die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het gebied Zuidas. Deze week wordt 's nachts de schade aan de weg hersteld. Hier zijn meerdere nachten voor nodig.

Door werkzaamheden rondom Amsterdam is het al maanden ontzettend druk. Voor veel reizigers kwam dat deze zomer als een verrassing:

2:12 Chaos in Amsterdam door werkzaamheden: 'Ik blijf maar rondjes rijden'

Op verschillende locaties langs de A10 Zuid worden momenteel damwanden aangebracht. De werkzaamheden zijn nodig om de A10 tussen knooppunt De Nieuwe Meer en knooppunt Amstel te kunnen verbreden met extra rijbanen.

ANP