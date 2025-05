Madlener niet te spreken over feestje op A10 tijdens viering 750 jaar Amsterdam

Minister Barry Madlener (Infrastructuur) is niet te spreken over de afsluiting van een deel van de A10 voor een groots Amsterdams verjaardagsfeest. In het weekend van 20 tot en met 22 juni wordt een flink stuk van de ringweg rondom de hoofdstad autovrij gemaakt voor het evenement ‘Op de Ring’. Madlener laat aan De Telegraaf weten dat hij dit “niet handig” vindt.

Vorig jaar zomer was het door werkzaamheden in en rondom de hoofdstad ook een ramp om als automobilist de stad te bereiken. In de video hierboven doen meerdere automobilisten hun beklaag.

Volgens de minister is het “belangrijk dat wegen beschikbaar blijven”, zeker nu er op veel plekken in het land al druk aan de weg gewerkt wordt. Dat Amsterdam voor haar 750-jarig bestaan de snelweg inzet als feestlocatie, vindt hij dan ook geen goed idee. “Je moet wegen niet claimen voor feestjes”, zegt hij in de krant.

Eenmalig

Op het feestelijk aangeklede stuk snelweg kunnen bezoekers straks genieten van muziek, theater, sport en dans. Ook stappen twintig verliefde stellen op het asfalt in het huwelijksbootje. Toch benadrukt Madlener dat dit “eenmalig” moet blijven: “Natuurlijk is dit feest uniek, maar hier moet het wel bij blijven.”

De beslissing om de A10 af te sluiten is nog door het vorige kabinet genomen. Madlener zegt daar nu weinig meer aan te kunnen veranderen. "En dus rest mij niets dan de feestvierders veel plezier te wensen. Maar is het handig? Nee, natuurlijk niet", zegt hij tegen De Telegraaf.

Voor bezoekers van het festival wordt geadviseerd met het openbaar vervoer te komen. Automobilisten moeten dat weekend rekening houden met flinke omleidingen rondom Amsterdam.