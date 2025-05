Tienduizend kaarten gratis festival op de ring A10 opnieuw beschikbaar

10.000 kaarten voor het festival op de ring A10 rond Amsterdam worden ongeldig gemaakt en opnieuw beschikbaar gesteld. Burgemeester Femke Halsema zegt in het programma Gesprek met de Burgemeester op AT5 dat die 10.000 kaarten in totaal besteld werden door zo'n 700 mensen. Zij konden veel meer kaarten bestellen dan was toegestaan.

"Dat komt in totaal op zo'n 10.000 kaartjes van de 280.000 die beschikbaar waren", aldus Halsema. De opnieuw beschikbaar gestelde kaarten gaan eerst naar de mensen die technische problemen hadden tijdens het bestelproces, zo'n 5000. "Die mensen hebben vaak een 06-nummer achtergelaten. Het bedrijf kan daarom achterhalen wie dat zijn", zegt Halsema.

Het festival wordt georganiseerd ter ere van het 750-jarig bestaan van Amsterdam. Hart van Nederland maakte een reportage over hoe de Jordaan is veranderd in de loop der jaren (zie bovenstaande video).

Bestellen

Afgelopen woensdag konden de kaartjes voor het gratis festival op 21 juni, ter ere van het 750-jarig bestaan van de stad, besteld worden. Meer dan een miljoen mensen wilden een ticket bemachtigen en er ontstond een lange wachtrij. Het bestelproces verliep niet vlekkeloos.

Bekijk hieronder de planning voor het feest:

ANP