Al duizenden rijexamens uitgesteld door winterweer, ook vrijdag examens geschrapt

Verkeer

Vandaag, 17:41

Door het winterse weer heeft het CBR donderdag ongeveer 1550 praktijkexamens moeten uitstellen. Dat meldt het CBR. Ongeveer 1500 andere praktijkexamens konden wel doorgaan, ondanks de gladheid op de weg.

In totaal zijn deze week al zo’n 8000 praktijkexamens uitgevallen. Dat aantal kan volgens het CBR nog oplopen tot tienduizend als ook vrijdag examens niet door kunnen gaan.

Waar veel rijlessen en -examens worden uitgesteld, wordt er bij rijinstructeur Turan gewoon doorgereden. Volgens hem is het juist goed om nu te leren omgaan met sneeuw en gladheid op de weg. In de onderstaande video vertelt hij erover:

Rijexamens massaal uitgesteld door winterweer: bij rijinstructeur Turan rijden ze wel door
2:22

Rijexamens massaal uitgesteld door winterweer: bij rijinstructeur Turan rijden ze wel door

Geen extra kosten bij verplaatsen examen

Het gaat niet alleen om praktijkexamens voor de auto. Ook twee beroepsexamens, 34 rijtesten en 104 theorie-examens zijn uitgesteld. Kandidaten hoeven zich geen zorgen te maken over extra kosten. De uitgevallen examens worden in overleg met de rijschool en de kandidaat opnieuw ingepland, kosteloos en met voorrang.

Uit voorzorg heeft het CBR besloten om vrijdag alle praktijkexamens voor motor en bromfiets te schrappen. Volgens het exameninstituut is dat nodig vanwege de verwachte weersomstandigheden en de veiligheid van kandidaten en examinatoren.

Andere examens gaan voorlopig wel door. Dat geldt voor theorie-examens, rijtesten, toetsen en praktijkexamens voor auto, aanhanger, taxi en vrachtauto. Het CBR houdt de situatie nauwlettend in de gaten.

