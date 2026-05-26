Automobilist wacht mogelijk jaren van files en omrijden

Verkeer

Vandaag, 07:52

Gemeenten en provincies waarschuwen voor langdurige afsluitingen van wegen, bruggen en tunnels als er niet snel extra geld komt voor onderhoud. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) stammen veel bruggen, tunnels, sluizen en wegen nog uit de periode na de Tweede Wereldoorlog en zijn die inmiddels sterk verouderd en aan vervanging toe.

Uit onderzoek van Arcadis en Berenschot, uitgevoerd samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, blijkt dat op meerdere plekken nog geen geld beschikbaar is voor renovatie of vervanging. Gemeenten en provincies beheren samen ongeveer 80 procent van de wegen, bruggen, viaducten en sluizen in Nederland.

Grote projecten zonder geld

Dat geldt onder meer voor de Haringvlietbrug, de Zeelandbrug, de Zwartewaterbrug bij Hasselt en de verkeersbrug over het Julianakanaal bij Roosteren. De Haringvlietbrug moet vanaf 2030 een nieuw brugdek krijgen. De kosten worden geschat op minimaal 1 miljard euro en de brug zou tijdens de werkzaamheden minimaal een half jaar dicht moeten.

Ook de Zeelandbrug moet tussen 2035 en 2040 volledig vervangen worden. Bij de brug over het Julianakanaal geldt inmiddels een verbod voor zwaar vrachtverkeer en landbouwvoertuigen.

Onderhoud kost miljarden

Gemeenten en provincies geven nu jaarlijks ruim 4 miljard euro uit aan beheer en onderhoud van infrastructuur. Volgens het onderzoek is in de komende decennia jaarlijks ruim 2,1 miljard euro extra nodig om bruggen, wegen, sluizen en andere infrastructuur te kunnen vernieuwen. De totale kosten voor renovatie en vervanging worden geschat op 66,5 miljard euro.

Ook bijna 40.000 kademuren zijn onderzocht. Veel daarvan zijn aan het einde van hun levensduur. Daarnaast waarschuwen de onderzoekers voor een tekort aan bouwvakkers en technisch personeel.

Door Redactie Hart van Nederland

