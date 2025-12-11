Scheuren in Haringvlietbrug erger dan gedacht: maandenlange afsluiting dreigt

De problemen met de Haringvlietbrug zijn ernstiger dan eerder gedacht. In de lassen van een ondersteuningsbalk onder een rijstrook is metaalmoeheid geconstateerd, waardoor kleine scheurtjes plotseling kunnen doorscheuren. Dat meldt demissionair minister Robert Tieman van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer.

De stalen kokerbrug uit 1964 vertoont steeds meer vermoeiingsverschijnselen en scheuren, veroorzaakt door zwaarder en intensiever verkeer. Hoewel in 2023 de brugklep al is vervangen en eerdere verstevigingen het verkeer voorlopig veilig hielden, bleek afgelopen zomer dat de situatie zorgwekkender is dan gedacht. "Het is nodig om eerder maatregelen te nemen", aldus Tieman.

Twee jaar geleden ging de brug al acht weken dicht voor groot onderhoud. Dat leidde toen tot flinke files:

1:07 Groot onderhoud Haringvlietbrug zorgt voor flinke vertraging op omleidingsroutes

Eerder maatregelen nemen

De brug, die de Hoeksche Waard verbindt met Goeree-Overflakkee en Noord-Brabant, stond gepland voor groot onderhoud rond 2031–2032. Door de nieuwe inzichten over de metaalmoeheid kan dat moment niet worden afgewacht. Rijkswaterstaat waarschuwde eerder al dat deze werkzaamheden mogelijk zes tot twaalf maanden afsluiting met zich meebrengen, wat voor flinke hinder zal zorgen.

Voor de winter van volgend jaar moeten ongeveer duizend lasverbindingen worden versterkt met bouten. De voorbereidingen daarvoor zijn inmiddels gestart. Daarnaast wordt de brug elke twee weken geïnspecteerd. De verwachte kosten van deze noodmaatregelen bedragen zo'n 15 miljoen euro. Het kabinet heeft al vaker aangegeven dat er extra geld nodig is voor infrastructuur. Op Prinsjesdag werd daar echter juist op bezuinigd.