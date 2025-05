Automobilisten uren vast in brandende zon voor kapotte Haringvlietbrug

Door een storing was de Haringvlietbrug op de snelweg A29 zondag vanaf 14.15 uur tot in de avond in beide richtingen dicht. Volgens Rijkswaterstaat gingen de slagbomen niet meer omhoog en probeerde een monteur het euvel te verhelpen. Automobilisten stonden urenlang vast.

Hart van Nederland legt uit: hoe warm wordt je auto?

Pas rond 19.00 uur was de storing verholpen. Het verkeer werd al die tijd omgeleid via Dordrecht en de voertuigen die vaststonden bij de brug zijn teruggeleid.

Urenlang stonden zondagmiddag auto's stil voor de brug. Kinderen trapten een balletje terwijl ze wachtten. Op sociale media klagen mensen lang te hebben vastgestaan in de brandende zon en niet te zijn voorzien van water. Rijkswaterstaat reageert op X: 'We rekenen ook op de eigen verantwoordelijkheid. Niemand wil een storing en (lang) stilstaan, al helemaal niet in deze hitte. Maar het is ook niet realistisch om te verwachten dat wij water en mensen paraat hebben voor alle stilstaande automobilisten in de hitte in Nederland.'

De brandweer schaalde op naar GRIP1 en liet weten dat hulpdiensten "klaarstaan voor het verlenen van zorg. Mocht je in de file staan en acute hulp nodig hebben, bel dan 112."

Ook het scheepvaartverkeer is gestremd door de storing, de Haringvlietbrug kan namelijk niet open voor scheepvaart.

De Haringvlietbrug verbindt de Hoeksche Waard met Goeree-Overflakkee en Noord-Brabant. De brug werd in 2023 gerenoveerd. Toen werden onder meer de klep en de technische systemen vernieuwd. Op een werkdag rijden er ongeveer 66.000 voertuigen over de brug.

