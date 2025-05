Renovatie Van Brienenoordbrug drie keer zo duur: 2 miljard euro

De renovatie van de bekende Van Brienenoordbrug bij Rotterdam gaat veel meer geld kosten dan eerder gedacht. Rijkswaterstaat schat dat de totale kosten nu kunnen oplopen tot wel 2 miljard euro. Dat is bijna drie keer zoveel als de eerder verwachte 680 miljoen euro. Een woordvoerder bevestigt de nieuwe inschatting na berichtgeving van De Telegraaf.

De kostenstijging komt deels doordat Rijkswaterstaat vorig jaar opnieuw moest beginnen met de aanbesteding. Er was toen maar één geïnteresseerde partij, en tijdens de gesprekken bleek dat het budget veel te laag was om het project uit te voeren zoals gepland.

Vervangen en opknappen

De Van Brienenoordbrug, een belangrijk knooppunt op de A16 bij Rotterdam, is hard toe aan groot onderhoud. De oudste boog van de brug is al sinds 1965 in gebruik en heeft zijn beste tijd gehad. Het plan is om dat deel volledig te vervangen.

Het andere deel van de brug, dat in 1989 is toegevoegd, krijgt een grondige opknapbeurt. Samen moeten de werkzaamheden ervoor zorgen dat de brug weer jaren mee kan. Maar dat kost dus flink wat meer dan aanvankelijk begroot.

Dagelijks rijden er zo’n 230.000 auto’s en vrachtwagens over de brug. Ook op het water is het een drukke plek: jaarlijks varen er zo’n 120.000 schepen onderdoor. De brug moet daarvoor ongeveer honderd keer per jaar open.

De nieuwe schatting van de kosten roept mogelijk vragen op over het verdere verloop van het project en de impact op de omgeving. Een definitief besluit over de aanbesteding moet nog volgen.

'Grote uitdaging'

Minister Barry Madlener (Infrastructuur, PVV) spreekt van "een grote uitdaging" om dergelijk groot onderhoud uit te voeren. Hij wijst er al langer op dat er te weinig geld is om snelwegen en bruggen in goede staat te houden. "Het is een hele opgave om te kijken hoe we hiermee om kunnen gaan", zei hij voorafgaand aan de ministerraad vrijdag.

Volgens de minister is het geen optie om het werk aan de Van Brienenoordbrug uit te stellen. "Het is een wel heel belangrijke verkeersader." Madlener wil een aannemer vinden die het werk "voor de scherpste prijs" kan uitvoeren. Ook moet er in de toekomst meer geld beschikbaar komen voor het onderhoud van infrastructuur, vindt hij.

