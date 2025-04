Automobilisten stappen massaal over naar andere parkeerapps na tariefsverhoging EasyPark

Andere parkeerapps profiteren flink van de forse tariefsverhoging bij de grote speler EasyPark. "Wij zien nu een vertwintigvoudiging van de instroom," zegt directeur Jorn de Vries van Flitsmeister. Ease2pay-bestuurder Jan Borghuis spreekt zelfs van een "exponentiële stijging" in het aantal downloads. Mede-eigenaar Vincent Biekman van LekkerParkeren kreeg er op één dag bijna tweeduizend gebruikers bij, waar dat er normaal slechts dertig tot veertig zijn.

EasyPark kondigde recent aan de tarieven te verhogen. Vanaf 1 mei betalen gebruikers niet langer een vaste servicefee van 39 cent, maar een variabel tarief dat kan oplopen tot maar liefst 7 euro per parkeersessie. Op sociale media reageren gebruikers woedend. "Of het is een hele slechte 1 aprilgrap, of ze willen bij EasyPark graag van klanten af," schreef iemand op X. Een ander stelde: "Die zijn helemaal van het padje af, geloof ik. Ik heb inmiddels een account aangemaakt bij @QPark_Nederland."

Overal zomaar je auto kunnen parkeren lijkt inmiddels zeldzaam. Ook in de Nijmeegse wijk Benedenstad kun je je bolide niet zomaar meer op straat zetten. Daar kregen bewoners afgelopen najaar van de gemeente te horen dat straatparkeren vanaf 2025 verboden wordt. In de bovenstaande video vertellen bewoners wat zij van dat plan vinden.

De concurrerende apps zijn niet van plan hun prijzen te verhogen. Borghuis van Ease2pay erkent dat mensen normaal gesproken niet veel stilstaan bij de tarieven van parkeerapps. Bij een eerdere prijsverhoging van EasyPark bleef de ophef uit, herinnert hij zich. Maar volgens hem is er nu voor veel mensen een grens bereikt.

EasyPark snapt onrust

EasyPark zelf wil niets zeggen over het aantal vertrekkende klanten. Wel laat een woordvoerster weten dat ze de onrust begrijpt. Volgens haar brengt EasyPark de tariefstructuur in lijn met die van andere Europese landen waarin de app actief is. Ze benadrukt dat klanten straks bij kort parkeren juist goedkoper uit zijn, omdat het minimumtarief daalt van 0,39 naar 0,19 euro.

Hart van Nederland/ANP