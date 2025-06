Gratis ov voor mensen in bijstand in Limburg: 'Nu kan ik graf van mijn ouders bezoeken'

Inwoners met een bijstandsuitkering die in de provincie Limburg wonen, kunnen vanaf maandag gratis reizen met het openbaar vervoer. Michel en zijn vrouw hebben als eersten een limietloze ov-kaart in ontvangst genomen. "Een uitkomst! Ik kan nu vaker op familiebezoek en het graf van mijn ouders bezoeken", vertelt Michel aan Hart van Nederland.

Een dagje heen en weer met de trein kan al gauw tientallen euro's per persoon kosten. Voor de één duur; voor de ander onbetaalbaar. In de provincie Limburg worden vanaf maandag ov-kaarten uitgereikt waarmee mensen die bijstandsgerechtigd zijn gratis het openbaar vervoer kunnen gebruiken. Het project komt uit de koker van gedeputeerde Jasper Kuntzelars. Hij vindt dat openbaar vervoer voor iedereen toegankelijk moet zijn.

Dat reizen per trein of bus niet voor iedereen is weggelegd, ondervindt Michel uit Geleen dagelijks. Michel: "Ik ontvang een uitkering van het UWV omdat ik ben afgekeurd. Dat bedrag is zo laag dat ik door de gemeente word aangevuld tot bijstandsniveau. Het is best moeilijk om rond te komen; alles is gewoon veel te duur. Mijn ouders liggen begraven in Eindhoven. Ook mijn zus en tante wonen daar. De hoge ov-kosten zorgen ervoor dat ik hen minder vaak kan zien dan dat ik zou willen."

Familie

Bijstanders die recht hebben op de gratis ov-kaart kunnen uitsluitend vrij reizen in de eigen provincie. Al biedt dat al volop uitweg. Michel: "Een kaartje van Geleen naar Eindhoven, waar mijn familie vandaan komt, kost ruim 30 euro per persoon. Dat is 60 euro met z’n tweeën. Ik kan dat niet betalen. Het grootste gedeelte van de reis is door de ov-kaart van de provincie gratis. Dankzij de ov-kaart kan ik vaker bij mijn familie zijn."