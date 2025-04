'Mensen met laag inkomen straks mogelijk gratis met het openbaar vervoer'

Het openbaar vervoer wordt voor sommige mensen inmiddels onbetaalbaar. Daar wil het kabinet verandering in brengen. Honderdduizenden gezinnen moeten straks voor een klein prijsje, of zelfs gratis, met het openbaar vervoer kunnen reizen. Daarom wordt er een speciale ov-pas ontwikkeld, meldt het AD.

De pas moet ervoor zorgen dat de bestaanszekerheid van minima en hun kinderen wordt vergroot. "Dit stelt mensen met een smalle beurs in staat om deel te nemen aan de maatschappij, vrienden en familie te bezoeken en noodzakelijke voorzieningen zoals ziekenhuizen te bereiken", leggen minister Barry Madlener en staatssecretaris Chris Jansen schriftelijke uit aan de Tweede Kamer.

Fors stijgende tickets

Dit plan komt op een belangrijk moment. Het lijkt er namelijk op dat de ticketprijs voor de bus en tram vanaf 2026 15 tot 20 procent zal toenemen, en mensen zullen ook voor treinkaartjes meer moeten gaan betalen. Het kabinet bezuinigt namelijk op het openbaar vervoer.

Mensen met een laag inkomen kunnen dus profiteren van de speciale pas. Al wordt het ov voor anderen flink duurder. Vervoerders, zoals NS, zijn dan ook teleurgesteld dat het kabinet voor nu geen extra geld gaat stoppen in het betaalbaar houden van treinreizen. "We zijn in Nederland het openbaar vervoer langzaam aan het uithollen”, gaf Hatte van der Woude, voorzitter van brancheorganisatie OV-NL, onlangs aan. "De kosten stijgen, de inkomsten dalen.”