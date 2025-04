Gratis ov? Kabinet en Kamermeerderheid vinden het helemaal niets

Moet iedereen gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen? Dat klinkt misschien als een gekke vraag, toch heeft de Tweede Kamer woensdag gedebatteerd over dit onderwerp. De aanleiding hiervoor is een burgerinitiatief. Dankzij voldoende handtekeningen hebben actievoerders ervoor gezorgd dat de politiek hierover móet debatteren.

Tussen 2006 en 2023 is het slechts 11 keer voorgekomen dat een burgerinitiatief op de Tweede Kamer-agenda belandde. "We denken echt: je moet er anders naar kijken, naar openbaar vervoer", zegt Jurjen van den Bergh, voorzitter initiatiefnemer DeGoedeZaak, tegen Hart van Nederland. "Ov moet echt een basisvoorziening zijn waardoor mensen zich kunnen bewegen."

Het initiatief hoeft echter - zoals verwacht - niet te rekenen op brede steun in de Tweede Kamer. Ook verantwoordelijk staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer, PVV) meent dat dit de staatskas te veel geld zou kosten en is daarom "geen voorstander".

In een Kamerdebat, dat gehouden werd omdat bijna 60.000 mensen daar hun handtekening voor zetten, benadrukte Jansen dat hij betaalbaarheid van het ov erg belangrijk vindt. Hij zei te streven naar "structurele oplossingen", zonder te zeggen in welke richting hij die zoekt. Maar gratis wordt het wat hem betreft niet. Ook de coalitiepartijen zien niets in dat voorstel.

Vanuit de Kamer klonk veel kritiek op de honderden miljoenen die het kabinet extra bezuinigt op het ov. Kaartjes worden daardoor nog veel duurder, is de verwachting. Jansen zei zich er richting de voorjaarsnota hard voor te maken dat er "zo min mogelijk beknibbeld wordt", maar wilde niets beloven.

Hart van Nederland/ANP