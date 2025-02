Ergernissen in het ov: dit vinden Nederlanders écht niet kunnen

Een medepassagier die op luidspreker zit te bellen of iemand die een extra plek bezet houdt met zijn of haar tas: allemaal ergernissen in het openbaar vervoer waar menig Nederlander zich in zal herkennen. In Frankrijk bestrijden ze vuur met vuur en werd laatst nog een fikse boete uitgedeeld aan iemand die luid zat te telefoneren in de trein. In Nederland proberen we het liever op te lossen met een tik op de vingers.

Uit het Hart van Nederland-panel onder 1.815 deelnemers blijkt echter dat sommigen zo'n boete helemaal niet zo gek vinden: 48 procent van de respondenten is vóór zo'n maatregel, tegenover 46 procent die ertegen is.

Maar aan welk gedrag van medepassagiers in het ov ergeren mensen zich het meest? Uit de paneluitslagen blijkt:

Agressief of asociaal gedrag, zoals schelden, duwen of intimideren: 52 procent Luide telefoon of videobelgesprekken voeren: 43 procent Hardop muziek of filmpjes afspelen (zonder koptelefoon): 36 procent Resten van eten, drinken of kauwgom achterlaten: 33 procent Niet opstaan voor hulpbehoevenden: 30 procent Passagiers niet eerst uit laten stappen voordat ingestapt wordt: 27 procent Iemand die mij of iemand anders lastigvalt: 27 procent Geur van zweet, alcohol of sterk ruikend eten: 25 procent Met schoenen op de stoel zitten: 23 procent Openlijk vapen of roken: 23 procent Tas op een lege stoel laten staan: 16 procent Voordringen bij het instappen of gaan zitten: 16 procent Hard praten met anderen: 16 procent Niet doorlopen terwijl het druk is: 10 procent Fietsen of koffers die de doorgang blokkeren: 7 procent Ongewenste gesprekken aangaan: 6 procent

W orden mensen dan ook aangesproken op hun vervelende gedrag? Van de respondenten geeft 44 procent aan dat ze mensen er wel op aanspreken. 49 procent doet dat niet.