Landelijke storing bij Rijkswaterstaat kan voor hinder zorgen op wegen en wateren

Rijkswaterstaat (RWS) kampt met een landelijke technische storing. Weg- en vaarweggebruikers kunnen hierdoor hinder ondervinden. Zo heeft RWS op meerdere plekken geen cameratoezicht en kan het geen rode kruizen plaatsen om rijstroken af te sluiten. Dit kan gevaarlijk zijn als er bijvoorbeeld een voertuig stilstaat op de snelweg.

De systemen die door de storing zijn getroffen, beginnen inmiddels langzaam weer te werken. RWS meldt op X dat de eerste systemen weer in de lucht komen. “De eerste systemen komen inmiddels weer in de lucht, wat een hoopgevend signaal is.” Omdat meerdere websites van Rijkswaterstaat nog niet werken, communiceert de organisatie voorlopig via het platform over de actuele verkeersinformatie.

Ook op het water is de storing te merken b ruggen, sluizen en tunnels zijn niet centraal te bedienen. In sommige gevallen wordt dit lokaal of handmatig gedaan, maar dit kan volgens RWS leiden tot vertragingen en stremmingen. Medewerkers van verkeerscentrales hebben door het beperkte cameratoezicht bovendien niet overal zicht op de situatie op de weg.

'Check de actuele verkeersinformatie'

De storing is ontstaan tijdens geplande werkzaamheden aan een glasvezelkabel, waarbij een netwerkstoring is opgetreden. Technische teams werken met prioriteit aan herstel, maar het is nog onduidelijk wanneer het probleem is opgelost.

RWS adviseert weg- en vaarweggebruikers om de actuele verkeers- en weersinformatie goed te volgen en waar nodig voorzorgsmaatregelen te nemen.