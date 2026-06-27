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'Explosieve atmosfeer' boven Nederland: zwaar onweer verwacht

Extreem weer

Vandaag, 10:45

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Na opnieuw een bloedhete dag kan het zaterdagavond en in de nacht naar zondag flink losgaan. Er is kans op zware onweersbuien met veel regen in korte tijd, hagel en zware windstoten. Volgens meteoroloog Robert de Vries is de atmosfeer zaterdag "explosief".

Zaterdagavond geldt in het hele land code geel vanwege de verwachte onweersbuien. Daarbij is kans op grote hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur en 20 tot 40 millimeter regen in korte tijd. Dat kan op meerdere plaatsen voor overlast en schade zorgen, meldt het KNMI.

Overdag is het opnieuw zeer warm, met temperaturen van 32 tot 36 graden. In het oosten en zuidoosten kan het plaatselijk zelfs 38 graden worden.

Door Redactie Hart van Nederland

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