Gladheid en sneeuw zorgen voor vertraging in het noorden van het land

In het noorden van Nederland kan het dinsdagochtend plaatselijk glad zijn door sneeuw, waarschuwt Rijkswaterstaat. In Friesland, Groningen en Drenthe geldt tot dinsdagochtend 10.00 uur code geel vanwege de gladheid. Die waarschuwing blijft waarschijnlijk nog tot en met donderdag van kracht, omdat er ook woensdag sneeuw wordt verwacht en het glad blijft, meldt meteoroloog Jordi Huirne.

Volgens Huirne kan er dinsdagochtend in het noorden 1 tot 5 centimeter sneeuw vallen. Verder kan het ook in de Randstad en Zeeland nog glad zijn door smeltende sneeuw, maar daar lopen de temperaturen snel op. "Dinsdagmiddag is het in het midden en zuiden 4 tot 6 graden, in het noorden slechts 1 graad en daar waait nog een koude oostenwind", aldus de meteoroloog.

Flinke file bij Zwolle

Door de sneeuwval zijn wegwerkzaamheden op de A1 bij Stroe en de A28 bij Ommen uitgelopen. Op de A28, tussen Groningen en Amersfoort, zorgt dat voor een flinke file bij Zwolle, met een vertraging van ruim een uur. "Daar moeten strooiwagens aan te pas komen, dus dat duurt allemaal iets langer dan voorzien", zegt Mandy van der Plas van de ANWB in de uitzending van Hart van Nederland.

Ondanks de gladheid rijdt het verkeer op de meeste plekken rond 07.00 uur nog goed door. "We zien wel een aantal plekken waar het verkeer langzaam rijdt, met name in het noordoosten van het land", aldus Van der Plas. Ze verwacht geen grote problemen in de rest van de ochtendspits. "In de meeste gedeeltes van het land is de temperatuur ook boven nul, dus we hopen dat dit langzaam zal oplossen in de loop van de ochtendspits." Ook voor de avondspits worden geen grote hinder verwacht.

Van der Plas adviseert automobilisten hun rijstijl aan te passen waar nodig. "Pas op als je onderweg gaat. Als er nog wel sneeuw ligt: halveer je snelheid, verdubbel je afstand en anticipeer goed op wat er gebeurt."

ANP/Hart van Nederland