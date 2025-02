Code geel breidt uit: in bijna heel het land gladheid door sneeuw

Bijna heel het land gaat dinsdagochtend te maken krijgen met gladheid door sneeuwval. Er is door het KNMI dan ook code geel afgegeven. Maar in de loop van de ochtend is de kans op een glibberpartij overal weer verdwenen.

Code groen, geel, oranje... rood? Zijn al die waarschuwingen nou wel nodig? We leggen het je uit in bovenstaande video.

De gladheid kan in de loop van de nacht van maandag op dinsdag ontstaan in elf van de twaalf provincies. De mogelijkheid bestaat dat er ongelukken gebeuren op gladde wegen, fiets- en voetpaden, aldus het KNMI. Ook woensdag staat er wat winterse neerslag op het programma, maar er is voor die dag nog geen weerwaarschuwing afgegeven.

Tot hoe laat code geel?

Maar dus even terug naar de dinsdagochtend. Het is dan dus overal opletten geblazen vanwege de verwachtte gladheid, behalve in Limburg. Die provincie krijgt vaak de volle sneeuwlaag maar blijft vooralsnog gespaard bij deze ronde. Ook in het Wadden- en IJsselmeergebied blijft code groen van kracht.

In Groningen en Friesland blijft code geel tot 10.00 uur lopen, in Drenthe en Overijssel tot 09.00 uur. Voor de andere provincies waar code geel van kracht is lijkt het erop dat de gladheid nog voor de ochtendspits goed en wel op gang komt alweer verdwenen is. De eindtijd ligt in Zuid-Holland, Zeeland, Noord-Holland, Noord-Brabant en Utrecht op 05.00 uur en in het overgebleven Gelderland en Flevoland op 06.00 uur.

