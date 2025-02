Waar gaat het dinsdag en woensdag sneeuwen? 'Grote verschillen'

Komende dagen is het koud, met vooral in het noorden een gure oostenwind, waardoor de gevoelstemperaturen onder het vriespunt liggen. Er is veel bewolking en er valt (winterse) neerslag: soms regen, maar ook smeltende sneeuw. Er zijn volgens Hart van Nederland-weerman Jordi Huirne zelfs plekken waar de sneeuw kan blijven liggen. In dit artikel lees je waar je een wit landschap kunt verwachten.

Geschreven door Jordi Huirne

Een lagedrukgebied gevuld met koude lucht trekt deze maandag vanuit het zuiden langzaam over ons land, om vervolgens dinsdag en woensdag te blijven liggen. Daardoor is er veel bewolking en valt er af en toe neerslag. Maandag valt in het zuiden al af en toe regen, en soms is dit wat natte sneeuw. In de avond en de nacht trekt de storing verder naar het noorden van het land en neemt de kans op sneeuw toe.

Witte wereld?

Deze maandag voelt het ijskoud aan door een matige tot krachtige oostenwind, windkracht 4 tot 6. Het is ongeveer 3 graden, maar het voelt aan als -2 graden. Er is veel bewolking en de neerslag die in de zuidelijke helft valt, heeft soms al een winters tintje, al wordt het nog niet wit.

Dat kan in de avond en in de nacht veranderen, als de temperaturen dalen tot iets boven het vriespunt. In het westen en midden van het land kan naast regen steeds vaker smeltende sneeuw vallen, die hier en daar even blijft liggen.

In het noorden is de lucht het koudst en valt later in de nacht sneeuw die blijft liggen. Er kan 1 tot 5 centimeter vallen. Voor de noordelijke provincies geldt code geel voor gladheid, maar daar kan dus dinsdagochtend regionaal worden genoten van een winters landschap. In het zuiden en oosten is het met 2 tot 4 graden minder koud en valt regen.

Grote verschillen

Dinsdag hebben we grote verschillen. In het midden en zuiden valt mogelijk in de ochtend nog wat smeltende sneeuw, maar overdag gaat het ‘gewoon’ regenen bij maxima van 4 tot 6 graden. In het noorden waait nog steeds een ijskoude oostenwind en daar ligt de temperatuur niet hoger dan 1 graad boven nul. Ook valt daar af en toe sneeuw.

In de avond en nacht naar woensdag houden we de verschillen. In het noorden zakt de temperatuur tot het vriespunt en daar valt van tijd tot tijd lichte sneeuw. Het sneeuwdek kan aangroeien tot ruim 5 centimeter. In het midden en zuiden valt wat regen of motregen en is het niet kouder dan een graad of 2.

Noorden nog meer sneeuw

Woensdag blijven de grote verschillen zich voordoen. Het noorden blijft in de koude lucht zitten, met middagtemperaturen die maar net boven het vriespunt liggen. Daar valt verspreid over de dag af en toe sneeuw en kan het sneeuwdek aangroeien naar 5 tot 10 centimeter. Volop winter dus!

In het midden van het land is het met 5 graden een stuk minder koud en in het zuiden kan het lokaal 7 graden worden. Daar is van sneeuw wederom geen sprake, maar valt wat (mot)regen. Pas in de avond koelt het overal af tot rond het vriespunt en kan ook verder naar het zuiden wat winterse neerslag vallen. Ook kunnen de wegen glad worden door bevriezing. In het noorden gaat het licht vriezen en is de kans op gladheid nog groter.

Droog en koud

Sneeuwliefhebbers in het midden en zuiden komen bedrogen uit, want vanaf donderdag wordt het droog en in het weekend ook steeds zonniger. Het is koud, met overdag temperaturen tussen 2 graden in het noorden en 5 graden in het zuiden. In de nachten gaat het, zeker in het weekend, licht tot matig vriezen; plaatselijk koelt het dan af tot -8 graden.