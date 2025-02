Koude week begint met stevige gure wind en smeltende sneeuw

De winterjas is hard nodig deze week. Er staan een aantal koude dagen op de planning en dinsdag geldt zelfs code geel voor gladheid door sneeuw. De week start maandag grijs en kil, met een stevige oostenwind die toeneemt tot windkracht 6.

Vooral in de buurt van water voelt het guur aan, met gevoelstemperaturen die schommelen rond het vriespunt. Hoewel de thermometer 4 tot 5 graden aangeeft, voelt het eerder als -2 tot 1 graden. Er is veel bewolking, met af en toe een waterig zonnetje in het noorden. In het zuiden kan er lichte regen of zelfs smeltende sneeuw vallen.

Sneeuw en gladheid

Maandagavond en in de nacht naar dinsdag trekt een neerslaggebied over het land. Vooral in het noorden en oosten kan er natte sneeuw vallen bij temperaturen rond de 1 graad. De kans op een witte deken is het grootst in het noorden, waar enkele centimeters sneeuw kunnen blijven liggen.

Dinsdag blijft de ijskoude oostenwind waaien en neemt de kans op gladheid toe. In het noorden blijft het grijs, met plaatselijk sneeuwval en temperaturen rond de 1 tot 2 graden. Door de koude lucht op grote hoogte kan zich een sneeuwlaag vormen van 1 tot 3 centimeter, in het noordoosten mogelijk nog iets meer. Het KNMI heeft voor deze regio’s code geel afgegeven van 04.00 tot 10.00 uur vanwege gladheid door sneeuw. In het zuiden blijft het vooral bij regen en wordt het met 6 graden een stuk zachter.

Rest van de week koud

Ook de rest van de week blijft het koud en overwegend bewolkt. Woensdag, donderdag en vrijdag kunnen er af en toe opklaringen zijn, maar ook enkele sneeuwbuitjes blijven mogelijk. Overdag wordt het maximaal 4 graden, maar door de wind voelt het een stuk kouder aan.