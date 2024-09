Geplande werkzaamheden N210 zorgen voor stress in Lopik: 'Kwestie van tijd voordat het misgaat'

De geplande werkzaamheden op de N210 zorgen voor veel onrust in Lopik. Hoewel de afsluiting pas over een maand begint, maken inwoners zich al grote zorgen over de impact van de afgesloten weg. Met de beelden van de monsterfiles in Nieuwegein nog vers in het geheugen, vrezen ze voor dezelfde rijen auto's door hun dorpskernen.

Van 11 oktober tot 11 november is de N210 dicht vanwege de werkzaamheden. Volgens bewoner Robin van Beek gaat het voor grote verkeerschaos zorgen. "Het plan is niet goed doordacht. Een belangrijke ader van het Groene Hart een maand lang dicht." Van Beek onderzoekt mogelijk alternatieve plannen voor de wegafsluiting.

Hij maakt zich zorgen om de veiligheid. "Het gaat om sluipverkeer door dorpen met smalle wegen. De eerste dagen zal iedereen nog alert en voorzichtig zijn, maar daarna is iedereen het zat. Maar kinderen moeten straks naar school fietsen op overvolle wegen, met automobilisten die al drie kwartier gefrustreerd in de file staan. De kans op ongelukken wordt onvermijdelijk", vertelt Van Beek aan Hart van Nederland.

"Ik vind het prima dat zo'n weg onder handen wordt genomen en het zal vast nodig zijn, maar niet op deze manier."

Vertragingen met grote gevolgen

De verwachte verkeersinfarcten hebben mogelijk ook grote impact op de thuiszorg in Lopik. Sandra Roskam van Buurtzorg Lopik is bang dat ze een probleem gaan krijgen door de werkzaamheden. "We moeten zorgen dat we op bepaalde tijden bij de juiste mensen zijn voor bijvoorbeeld insuline of mensen die zelf niet uit bed kunnen komen. Dan is het belangrijk dat wij er op een bepaald tijdstip zijn", legt ze uit.

Mogelijke vertraging kan dus grote gevolgen hebben, vertelt Roskam. "We kunnen niet zeggen dat we een dag niet komen. We kunnen niet een dag geen medicatie, insuline, terminale- of wondzorg geven."

Omzetverlies

Ondernemers uit de omgeving Lopik verwachten dat ze door de afsluiting omzet te verliezen. Volgens Leon Steenbergen van partycentrum en eetcafé In 't Witte Paard is zijn zaak amper bereikbaar. "Het is frustrerend. Een maand lang loop je inkomsten mis."