Snelweg A2 opnieuw dicht: 'Mijd wegen rond Utrecht en Nieuwegein'

De snelweg A2 van Utrecht in de richting van Den Bosch is sinds donderdagavond 21.00 uur opnieuw dicht door werkzaamheden. Rijkswaterstaat vervangt het bestaande asfalt, werkt aan de vangrails en pleegt onderhoud aan de Jan Blankenbrug bij Vianen. Weggebruikers krijgen het advies om de snelwegen rond Utrecht en Nieuwegein te mijden. Maandagochtend gaat de weg om 05.00 uur weer open.

Vorige week leidde de afsluiting van de A2 tot een verkeersinfarct rond Utrecht en in Nieuwegein. Vrijdag stond het verkeer een groot deel van de dag vast op de wegen rond Utrecht. In Nieuwegein deden mensen er soms uren over om van de ene naar de andere plek te komen. Ook zaterdag was het erg druk.

Langer op rood

Om de verkeersdrukte nu in goede banen te leiden, blijven verkeerslichten langer op rood staan om het verkeer gedoseerd Nieuwegein binnen te laten. Verder staan op drukke plaatsen verkeersregelaars. "Daarnaast gaat een team van Rijkswaterstaat en gemeente Nieuwegein gedurende de afsluiting de drukte ieder uur in de gaten houden", meldt de gemeente. Als het nodig is, zet de gemeente ook op andere locaties meer mensen in.

De A2 is tot maandagochtend 05.00 uur afgesloten voor al het verkeer. De werkzaamheden aan de A2 duren nog tot eind september. Ook volgend weekend, en in de weekenden van 6 en 20 september is de weg dicht.

