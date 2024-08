Nieuwegein sluit wegen af vanwege grote drukte op A2

De gemeente Nieuwegein sluit vrijdag op sommige plekken korte tijd wegen af. Op X meldt de gemeente dat het inmiddels weer zeer druk is op de wegen in de Utrechtse plaats. De drukte komt door de afsluiting van de A2.

"Het is inmiddels weer zeer druk op de wegen in Nieuwegein", laat de gemeente Nieuwegein weten op X. "We zullen daarom op sommige plekken voor een korte tijd wegen afsluiten, zodat het verkeer via verschillende wegen langzaam kan blijven doorstromen." De gemeente adviseert reizigers om gebruik te maken van de fiets of de tram.

Omleidingen

Door de afsluiting van de A2 is het erg druk op omleidingsroutes. Volgens de ANWB loopt het behoorlijk vast op onder meer de A27 en de A4, maar ook lokaal, zoals in Nieuwegein, waar mensen zouden proberen binnendoor bij de A27 te komen.

Hart van Nederland/ANP