ANWB: mijd wegen rondom Utrecht, verkeer opnieuw compleet vastgelopen

Opnieuw staat het verkeer rond Utrecht stil door de afsluiting van de A2 tussen Oudenrijn en knooppunt Everdingen. Net als vorige week is de A27 volledig vastgelopen, met rond 15:00 uur een vertraging van meer dan een uur. Ook in Nieuwegein is het verkeer volledig vastgelopen. "Rond Utrecht kun je nu geen kant op".

De ANWB raadt weggebruikers aan om Utrecht te vermijden of op een ander moment te reizen. Maar ook op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is het druk, merkt de woordvoerder op: "Mensen proberen Utrecht te omzeilen, maar belanden alsnog in files".

Extra maatregelen

In Nieuwegein zijn extra maatregelen genomen, zoals het inzetten van verkeersregelaars. Volgens de woordvoerster is het nog niet nodig om water of voedsel uit te delen, zoals vorige week het geval was.

De A2 richting Den Bosch is sinds donderdagavond 21.00 uur opnieuw afgesloten voor werkzaamheden, waaronder asfaltering en onderhoud. De werkzaamheden duren nog tot eind september, met afsluitingen ook volgende week en in de weekenden van 6 en 20 september.

