Na een week weer treinen tussen Geldermalsen en Den Bosch na botsing

Het treinverkeer tussen Geldermalsen en Den Bosch is in de nacht van donderdag op vrijdag hersteld. De NS meldt dat de treinen vanaf 00.30 uur weer normaal rijden.

Vorige week donderdag botste bij Meteren een trein op een vrachtwagen vol peren die op de overweg stond. Vijf mensen raakten daarbij lichtgewond. Het spoor en de overweg raakten beschadigd en het herstel was volgens ProRail "een gigantische operatie".

Bekijk de beelden van het ongeluk: