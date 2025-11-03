Terug

NS zet ook na maandag extra spitstreinen in tussen Utrecht en Heerlen

Verkeer

Vandaag, 11:12

Ook na maandag worden in de spits extra treinen ingezet op het traject tussen Utrecht en Heerlen. Een woordvoerder van de NS laat weten dat er tot en met donderdag zeker twee directe treinen rijden van Utrecht naar Heerlen en zeker twee treinen de andere kant op, zowel in de ochtend- als de avondspits.

De treinen rijden om via Rotterdam, omdat het spoor bij het Gelderse Meteren zwaar beschadigd is door het ongeluk met een vrachtwagen dat daar donderdag gebeurde.

Bekijk de beelden van het ongeluk:

Maandagochtend reden ook extra treinen tussen Heerlen en Utrecht. NS en ProRail rekenden op in totaal vier extra spitstreinen, maar dat werden er uiteindelijk meer. Ook de rest van de week worden in de spits meer dan vier extra treinen verwacht. Hoeveel het er precies zijn, is afhankelijk van het vertrekstation, legt de NS-woordvoerder uit. Reizigers krijgen het advies vooraf de reisplanner te checken, die een dag van tevoren wordt bijgewerkt.

Stopbussen

Naar verwachting kan het treinverkeer tussen Heerlen en Utrecht in de nacht van donderdag op vrijdag weer gaan rijden zoals gebruikelijk. De reistijd tussen beide steden is normaal gesproken ongeveer 2 uur. De extra spitstreinen die via Rotterdam gaan, doen er ongeveer een uur langer over. Er rijden ook stopbussen tussen Geldermalsen, Zaltbommel en Den Bosch. Dat is het deel van het traject waar het spoor is beschadigd en waar momenteel dus helemaal geen treinen rijden.

