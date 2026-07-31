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Fatbikeverbod levert ruim 100 boetes op in Amsterdam en Enschede

Verkeer

Vandaag, 21:07

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Ruim honderd mensen hebben een boete gekregen sinds de invoering van het fatbikeverbod in Amsterdam en Enschede. Dat bevestigen woordvoerders van beide gemeenten na berichtgeving van de NOS. In Amsterdam geldt het verbod sinds 11 mei in het Vondelpark. In de binnenstad van Enschede mogen fatbikes overdag sinds 11 maart niet meer rijden.

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In Amsterdam zijn tot begin juli 94 bekeuringen uitgedeeld. In Enschede gaat het tot nu toe om negen boetes van gemeentelijke handhavers.

In de bovenstaande video vertelt wethouder Teutelink waarom het verbod nodig is en hoeveel je moet betalen als je een boete krijgt voor het negeren van het fatbikeverbod.

Minder onveilige situaties

Volgens wethouder Marc Teutelink van Enschede lijkt het verbod effect te hebben. "We zien dat er veel minder onveilige situaties zijn en we horen die geluiden ook van de winkeliers en de mensen die winkelen."

De gemeente Amsterdam onderzoekt nog wat het fatbikeverbod precies heeft opgeleverd. De resultaten worden dit najaar verwacht. Wethouder Melanie van der Horst zei eerder dat het verbod ervoor moet zorgen dat het Vondelpark "weer een veilige en fijne plek" wordt.

Door ANP

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