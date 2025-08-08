Terug

Veel drukte op Europese wegen verwacht dit weekend

Verkeer

Gisteren, 11:37

Er wordt dit weekend weer flinke drukte verwacht op de Europese wegen door terugkerend vakantieverkeer. Dat meldt de ANWB. Zaterdag wordt volgens de verkeersdienst de drukste dag.

In Frankrijk loopt het vooral vast rond Parijs, met name op de A6 en de A10. Ook op de A7 tussen Lyon en Marseille en de A9 tussen Orange en de Spaanse grens wordt het aansluiten.

In Duitsland ontstaan de langste files ten zuiden van München en in het noorden rond Hamburg en Bremen. In Zwitserland wordt vertraging verwacht bij de Gotthardtunnel en de San Bernardinotunnel. Ook in Oostenrijk en Italië moeten vakantiegangers op diverse plekken rekening houden met files.

ANP

