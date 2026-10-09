ANWB verwacht drukke vrijdagmiddagspits door herfstvakantie

Automobilisten moeten vrijdag rekening houden met extra drukte op de Nederlandse snelwegen. Door de start van de herfstvakantie en verschillende wegwerkzaamheden verwacht de ANWB een drukke middagspits. Vooral in het midden van het land, Gelderland en Noord-Brabant kan het verkeer flink vastlopen.

Vrijdag 9 oktober begint de herfstvakantie voor scholieren in de regio Noord. Een week later, op vrijdag 16 oktober, volgen de regio's Midden en Zuid. Volgens de ANWB ontstaan de eerste files vrijdag al rond het middaguur. De grootste drukte wordt rond 16.30 uur verwacht.

Vooral op de A2 en A27 vanuit Utrecht richting het zuiden en op de A1 en A12 richting het oosten moeten automobilisten rekening houden met vertragingen. Ook wegwerkzaamheden zorgen voor extra oponthoud.

Kunnen we het fileprobleem ooit oplossen in Nederland? In deze video leggen we je dat uit:

2:40 Hoe kunnen we dat fileprobleem ooit oplossen?

Meerdere snelwegen afgesloten

Wie richting Maastricht rijdt, moet rekening houden met een afsluiting van de A2 tussen knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De snelweg is sinds donderdagavond in zuidelijke richting afgesloten. Van vrijdagavond tot maandagochtend is de weg in beide richtingen dicht.

Ook volgende week staan grote afsluitingen gepland. Van 16 tot en met 26 oktober is de A59 tussen Oosterhout en Waalwijk in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht hierdoor veel extra reistijd.

Daarnaast is de A67 tussen Eindhoven en Eersel van 16 tot en met 19 oktober afgesloten. Verkeer richting Antwerpen kan daardoor beter omrijden via Breda over de A58 en A16.

Evenementen zorgen voor extra drukte

Naast de herfstvakantie en wegwerkzaamheden kunnen ook evenementen voor verkeershinder zorgen. Zo wordt van 17 tot en met 25 oktober de Dutch Design Week in Eindhoven gehouden. Ook de Halloween Fright Nights bij Walibi, die tot en met 1 november plaatsvinden, kunnen lokaal extra drukte veroorzaken.

De ANWB adviseert automobilisten om voor vertrek de actuele verkeersinformatie te controleren en rekening te houden met extra reistijd.