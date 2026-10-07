Herfstvakantie zorgt voor extra files: op deze wegen wordt het druk

Door de start van de herfstvakantie wordt het vrijdag 9 en vrijdag 16 oktober extra druk op de weg, waarschuwt de ANWB. De eerste files ontstaan al rond het middaguur en de drukste spits wordt rond 16.30 uur verwacht.

Vrijdag 9 oktober begint de vakantie voor regio Noord. Een week later volgen Midden en Zuid. Vooral in het midden van het land, Gelderland en Noord-Brabant wordt het druk. Automobilisten moeten onder meer rekening houden met vertraging op de A2 en A27 vanuit Utrecht richting het zuiden en op de A1 en A12 richting het oosten.

Hoe ontstaan files eigenlijk als er geen ongeluk is gebeurd of werkzaamheden plaatsvinden? In onderstaande video leggen we het je uit:

2:40 Hoe kunnen we dat fileprobleem ooit oplossen?

A2 dicht richting Maastricht

Ook werkzaamheden zorgen voor extra hinder. De A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide is vanaf donderdagavond 8 oktober richting het zuiden afgesloten. Vanaf vrijdagavond tot maandagochtend is de snelweg daar in beide richtingen dicht.

Een week later krijgen automobilisten met meer afsluitingen te maken. De A59 tussen Oosterhout en Waalwijk is van 16 tot 26 oktober in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat verwacht daardoor veel extra reistijd.

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Ook hinder richting België

Wie vanaf vrijdagavond 16 oktober via Eindhoven naar Antwerpen wil rijden, kan niet over de A67. De snelweg tussen Eindhoven en Eersel is tot en met 19 oktober dicht. Als alternatief kan verkeer via Breda over de A58 en A16.

Ook evenementen kunnen lokaal voor extra drukte zorgen. In Eindhoven vindt van 17 tot en met 25 oktober de Dutch Design Week plaats. Bij Walibi zijn tot en met 1 november de Halloween Fright Nights.