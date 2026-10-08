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Tientallen automobilisten filmen ongeluk op A58 en riskeren boete

Verkeer

Vandaag, 11:22

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De verkeerspolitie heeft woensdag 29 automobilisten betrapt die tijdens het rijden een ongeluk op de A58 bij Oirschot filmden. De bestuurders kunnen een fikse boete verwachten. De politie noemt het gedrag gevaarlijk en respectloos en roept automobilisten op hun telefoon tijdens het rijden weg te leggen.

Bij het ongeluk raakten twee mensen gewond. Hulpdiensten waren druk bezig om de slachtoffers te helpen. Ook deden specialisten van de forensische opsporing onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding. Daardoor ontstond een flinke file.

Politie spreekt schande van gedrag

Ondanks de hulpverlening en het onderzoek pakten meerdere automobilisten hun telefoon om het ongeluk vast te leggen. Volgens de verkeerspolitie Oost-Brabant gebeurde dat zelfs tijdens het rijden.

Afleiding door een telefoon vergroot volgens de politie de kans op een ongeluk met een factor 2,5.

Boete van 449 euro

Voor de bestuurders krijgt hun nieuwsgierigheid een duur staartje. Zij kunnen binnenkort een boete van 449 euro verwachten.

Door Redactie Hart van Nederland
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