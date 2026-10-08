Ochtendspits veel drukker dan normaal: ruim 860 kilometer file

De ochtendspits is donderdag een stuk drukker verlopen dan gebruikelijk. Door de omslag naar regenachtig weer en meerdere ongevallen liep de filedruk flink op.

Rond 08.30 uur stond er volgens Rijkswaterstaat bijna 500 kilometer file op de rijkswegen. Dat is fors meer dan op een gemiddelde donderdagochtend, wanneer de filelengte meestal rond de 350 kilometer ligt.

Kunnen we het fileprobleem ooit oplossen in Nederland? In de video bovenaan dit artikel leggen we dat voor je uit.

860 kilometer file

Ook de ANWB zag de drukte snel oplopen. Rond 08.15 uur meldde de verkeersdienst ruim 860 kilometer file op de Nederlandse wegen.

Vorige week donderdag was de ochtendspits nog drukker. Toen bereikte de filelengte volgens Rijkswaterstaat een piek van 577 kilometer op de rijkswegen. De ANWB telde die ochtend zelfs 935 kilometer file op het hoogtepunt.