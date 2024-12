Drukke ochtendspits, vooral veel vertraging op A16 naar Rotterdam

Het is een drukke maandagochtendspits, meldt Rijkswaterstaat. Vooral op de A16 richting Rotterdam is het druk door een ongeluk bij de afrit Dordrecht-Willemsdorp. Ook op de aansluitende A17 is vertraging.

Bij het ongeluk raakte een vangrail beschadigd. Daardoor wordt 88 meter vangrail direct hersteld, voor de veiligheid. De afgesloten rijstrook op de A16 is naar verwachting tot het einde van de ochtend dicht.

Rond 08.30 uur staat er door het hele land zo'n 850 kilometer file.

