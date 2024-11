Chaos op de wegen: drukste ochtendspits van het jaar, veel ongelukken

Het is de drukste ochtendspits van het jaar, melden de ANWB en Rijkswaterstaat. Iets voor 08.00 uur stond er volgens de ANWB ruim 1100 kilometer file op de snelwegen en provinciale wegen. De drukste ochtendspits van het jaar tot nu toe was die van dinsdag 1 oktober, toen er 1087 kilometer file stond op de Nederlandse wegen. Rond 09.00 uur lopen het aantal files snel terug.

Volgens een woordvoerder van de ANWB staan er bijna tweehonderd files. Ook Rijkswaterstaat ziet dat het de drukste ochtendspits van het jaar is. Op de A-wegen stond dinsdag op het hoogtepunt 736 kilometer file. "Dat is zelfs hoger dan de drukste ochtendspits van 2023 en 2022", zegt een woordvoerder. Vorig jaar was het rond de 680 kilometer, in 2022 was het 572 kilometer. Volgens Rijkswaterstaat begonnen de files ook al vroeg, rond 07.00 uur.

De ANWB had maandag al gewaarschuwd voor een erg drukke dinsdagochtendspits. Op dinsdag is het altijd erg druk op de weg. Bovendien regent het op veel plaatsen.

Ongelukken

Er zijn onder meer veel ongelukken gebeurd, vooral in het midden van het land en in de Randstad. Er is vertraging op onder meer de A16 bij Breda, doordat een vrachtwagen hier in de nacht van maandag op dinsdag door de vangrail was gereden (zie bovenstaande video). Op de A27 bij Oosterhout gebeurde ook een ongeluk, meldt Rijkswaterstaat. Ook op verschillende wegen in Noord-Holland is het druk door ongevallen.

Ook op de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem is een ongeval gebeurd. Daardoor moesten twee rijstroken worden afgesloten, wat leidde tot een kilometerslange file en zo'n anderhalf uur vertraging:

0:34 Ongeluk op A50 tussen Apeldoorn en Arnhem zorgt voor anderhalf uur vertraging

Rond 09.00 uur loopt het aantal files snel terug. Er staan nu zeker 130 files met een totale lengte van 770 kilometer. Het is nog vooral druk in en rondom de Randstad.

De drukste spits van het jaar was op 21 mei, toen er in de avondspits 1171 kilometer file stond op de rijkswegen en provinciale wegen. Dat kwam onder meer door forse regenval.

