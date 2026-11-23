De Wegenwacht heeft het maandag enorm druk door de vrieskou. "Dat begon vanmorgen vroeg, en houdt eigenlijk de hele dag al aan. En dat heeft alles te maken met de vrieskou", vertelt een woordvoerder van de ANWB. De kou zorgt vooral voor problemen met accu's, die last hebben van de lage temperaturen.

Om gestrande weggebruikers zo snel mogelijk te kunnen helpen, worden extra wegenwachten ingezet. Ook de komende dagen, "zolang de vorst aanhoudt", verwacht de ANWB flinke drukte. De bezetting wordt daarop aangepast.

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

De woordvoerder verwacht maandag in totaal ruim 5000 pechmeldingen. Dat is 25 procent meer dan op een gemiddelde maandag.