Voor het eerst dit seizoen heeft het matig gevroren. De temperatuur daalde op meerdere plaatsen onder de -5 graden. In Twente werd het zelfs -7,1 graden. Ook op het landelijk hoofdstation van De Bilt kwam het kwik beneden de -5 graden en was er voor het eerst dit seizoen sprake van matige vorst. Aan de grond vroor het lokaal -10 graden in het oosten. We spreken van matige vorst als het kwik tussen de -5,1 en -10,0 graden ligt.

We zijn er tamelijk vroeg bij dit jaar, want volgens het huidige klimaat komt de eerste lokale matige vorst van het seizoen pas op 2 december voor. Vorig jaar hadden we op 21 november, al te maken met de eerste matige vorst. In Eelde werd het -5,4 graden en in Twente -5,1 graden.

Voorlopig koud

De kou is voorlopig nog niet uit de lucht, want deze hele week blijft de temperatuur laag voor de tijd van het jaar met in de nachtelijke uren lichte tot matige vorst. Overdag komt het kwik nog wel een paar graden boven het vriespunt. Neerslag van betekenis wordt er voorlopig niet verwacht.

Koudste november van deze eeuw

Door deze koude week daalt zal de gemiddelde temperatuur van november verder dalen. Tot nu toe zitten we op 5,6 graden tegen 7,0 graden volgens het huidige klimaat. De verwachting is dat het gemiddelde nog een graad kan gaan dalen. Mogelijk komen we uit op 4,5 graden.