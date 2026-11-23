Door het koude weer is er extra onderdak beschikbaar gekomen voor dak- en thuislozen. Als de gevoelstemperatuur onder het vriespunt komt, geldt in diverse steden de zogeheten winterkouderegeling. Die regeling biedt meer mensen opvang.

Deze regeling komt bovenop de reguliere winteropvang en geldt onder meer in de vier grote steden: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In de nacht van zondag op maandag maakten in Amsterdam zo'n driehonderd mensen hier gebruik van, laat een woordvoerder van de gemeente Amsterdam weten. In Den Haag waren dat er 77, weet ze. In Utrecht sliepen in de nacht van zondag op maandag 101 personen in de opvang en in Rotterdam varieerde het aantal de afgelopen week tussen de 140 en 167 per nacht.

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Warme overnachtingsplekken

Ook in Dordrecht hoeven dak- en thuislozen niet buiten te slapen. "Via onder meer het veldwerk van het Leger des Heils worden dak- en thuisloze mensen actief benaderd en naar binnen begeleid bij de opvanglocatie aan de Kromhout", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Gouda biedt eveneens warme overnachtingsplekken voor dak- en thuislozen. De winteropvang is sinds 1 november geopend en biedt twaalf plaatsen. Tijdens de winterkouderegeling zijn er volgens de gemeente nog twaalf extra plekken beschikbaar.

In Almere is sinds afgelopen weekend ook extra opvang. Volgens een woordvoerder maken hier dagelijks gemiddeld 23 mensen gebruik van.