Rijkswaterstaat heeft maandag op veel wegen in het land zout gestrooid. Volgens een woordvoerder gingen er strooiwagens op pad in Limburg, Zeeland, Zuid-Holland, delen van Noord-Holland, Friesland en Gelderland.

Op de online strooikaart van Rijkswaterstaat is te zien dat er maandagochtend rond 10.30 uur ruim 650.000 kilo zout is gestrooid. De strooiwagens hadden op dat moment zo'n 12.350 kilometer gereden.

Aan de vroege kant

Volgens onze meteoroloog Robert de Vries was er in de nacht van zondag op maandag voor het eerst dit winterseizoen sprake van lokaal matige vorst. In Twente werd het zelfs -7,1 graden. Dat is volgens De Vries aan de vroege kant.

Volgens De Vries is de kou voorlopig nog niet uit de lucht. Deze hele week blijft de temperatuur laag voor de tijd van het jaar, met in de nachtelijke uren lichte tot matige vorst. Daarom zal de wegbeheerder later deze week in het hele land strooien.