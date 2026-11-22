Hoewel de winter officieel nog niet is begonnen, begint het daar de komende dagen steeds meer op te lijken. Zowel overdag als in de nacht gaat de temperatuur verder omlaag. Halverwege de week komt het kwik overdag slechts tijdelijk iets boven het vriespunt uit. Normaal gesproken tellen we op ons landelijke weerstation in De Bilt gemiddeld vijf vorstdagen in november. Inmiddels staat de teller deze maand al op elf en daar komen de komende dagen naar verwachting nog flink wat vorstdagen bij, aldus meteoroloog Stefan van der Gijze.

In 2016 werden er in november dertien vorstdagen geregistreerd. Dat aantal gaan we deze maand naar verwachting ruimschoots overtreffen. Een vorstdag is een dag waarop de temperatuur op enig moment onder het vriespunt komt.

Koudste november in bijna 30 jaar?

Ook de gemiddelde temperatuur laat zien dat november dit jaar behoorlijk koud verloopt. Tot nu toe bedraagt het maandgemiddelde slechts 5,6 graden, tegen 7,0 graden normaal. Met de nog koudere dagen in het vooruitzicht zal dit gemiddelde waarschijnlijk verder dalen.

Het lijkt dan ook zeer waarschijnlijk dat we afstevenen op de koudste november sinds 1998. Dat jaar was het bijzonder koud, met een gemiddelde temperatuur van slechts 3,7 graden.

Krijgen we al een voorproefje van de winter?

Betekent deze vroege winterkou ook dat ons een strenge winter te wachten staat? Zeker niet. Het weer in november zegt nog weinig over het verloop van de komende winter.

Toch zullen bij menig winterliefhebber de harten ongetwijfeld sneller gaan kloppen bij het zien van deze vooruitzichten. En wie weet? Als de vorst voldoende aanhoudt, kunnen ondergelopen weilanden en sintelbanen misschien wel veranderen in kleine ijsbanen.