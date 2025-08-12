Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
A12 van Den Haag naar Gouda drie weekenden dicht voor groot onderhoud

A12 van Den Haag naar Gouda drie weekenden dicht voor groot onderhoud

Verkeer

Vandaag, 14:23

Link gekopieerd

De A12 van Den Haag naar Gouda is de komende drie weekenden dicht voor onderhoud, meldt Rijkswaterstaat dinsdag. Het gaat om het stuk tussen knooppunt Prins Clausplein bij Den Haag tot knooppunt Gouwe bij Gouda. Het verkeer moet omrijden en kan daardoor een half uur tot een uur langer onderweg zijn.

De wegwerkzaamheden zijn nodig omdat het asfalt tussen de twee knooppunten aan vervanging toe is, zegt Rijkswaterstaat. Tussen augustus en november is er op verschillende trajecten groot onderhoud. "Naast het vernieuwen van het asfalt vervangen we voegovergangen, verlagen we bermen om hemelwater beter af te voeren en voeren we werkzaamheden uit aan de vangrails. Ook zijn er reparatiewerkzaamheden aan viaducten en bruggen."

De andere rijrichting van Gouda naar Den Haag is wel open.

Beeld: Rijkswaterstaat

Beeld: Rijkswaterstaat

ANP

Lees ook

A16 op Ring Rotterdam vijf weekenden dicht: dit zijn de gevolgen
A16 op Ring Rotterdam vijf weekenden dicht: dit zijn de gevolgen
'Extreme hinder’ door vakantiedrukte en wegwerkzaamheden op (Europese) snelwegen
'Extreme hinder’ door vakantiedrukte en wegwerkzaamheden op (Europese) snelwegen
Zomer vol wegafsluitingen: hier loop je flinke vertraging op
Zomer vol wegafsluitingen: hier loop je flinke vertraging op

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.