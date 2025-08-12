A12 van Den Haag naar Gouda drie weekenden dicht voor groot onderhoud

De A12 van Den Haag naar Gouda is de komende drie weekenden dicht voor onderhoud, meldt Rijkswaterstaat dinsdag. Het gaat om het stuk tussen knooppunt Prins Clausplein bij Den Haag tot knooppunt Gouwe bij Gouda. Het verkeer moet omrijden en kan daardoor een half uur tot een uur langer onderweg zijn.

De wegwerkzaamheden zijn nodig omdat het asfalt tussen de twee knooppunten aan vervanging toe is, zegt Rijkswaterstaat. Tussen augustus en november is er op verschillende trajecten groot onderhoud. "Naast het vernieuwen van het asfalt vervangen we voegovergangen, verlagen we bermen om hemelwater beter af te voeren en voeren we werkzaamheden uit aan de vangrails. Ook zijn er reparatiewerkzaamheden aan viaducten en bruggen."

De andere rijrichting van Gouda naar Den Haag is wel open.

Beeld: Rijkswaterstaat

ANP