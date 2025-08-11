A16 op Ring Rotterdam vijf weekenden dicht: dit zijn de gevolgen

De A16 op de Ring van Rotterdam tussen de knooppunten Terbregseplein en Ridderkerk is in augustus en september vijf weekenden deels of helemaal afgesloten. Dat meldt Rijkswaterstaat.

De afsluitingen zijn nodig voor de vervanging van een viaduct op de Hoofdweg in Rotterdam, dat onderdeel is van de snelweg, af te ronden. Tegelijkertijd wordt ook groot onderhoud aan dit traject uitgevoerd. Weggebruikers moeten rekening houden met een langere reistijd van dertig tot zestig minuten.

De werkzaamheden zijn in de weekenden van 22 tot 25 augustus en alle weekenden in september. Ook de tussenliggende opritten zijn dicht. Er is een omleiding via de A20, A4 (Beneluxtunnel) en A15 of andersom.

Najaar

Ook in oktober en november zijn er nog werkzaamheden op de A16. Er komt nieuw asfalt, vangrails worden aangepakt en de bermen krijgen een betere afwatering door ze te verlagen.

ANP