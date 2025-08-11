Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
A16 op Ring Rotterdam vijf weekenden dicht: dit zijn de gevolgen

A16 op Ring Rotterdam vijf weekenden dicht: dit zijn de gevolgen

Verkeer

Gisteren, 15:58

Link gekopieerd

De A16 op de Ring van Rotterdam tussen de knooppunten Terbregseplein en Ridderkerk is in augustus en september vijf weekenden deels of helemaal afgesloten. Dat meldt Rijkswaterstaat.

De afsluitingen zijn nodig voor de vervanging van een viaduct op de Hoofdweg in Rotterdam, dat onderdeel is van de snelweg, af te ronden. Tegelijkertijd wordt ook groot onderhoud aan dit traject uitgevoerd. Weggebruikers moeten rekening houden met een langere reistijd van dertig tot zestig minuten.

De werkzaamheden zijn in de weekenden van 22 tot 25 augustus en alle weekenden in september. Ook de tussenliggende opritten zijn dicht. Er is een omleiding via de A20, A4 (Beneluxtunnel) en A15 of andersom.

Najaar

Ook in oktober en november zijn er nog werkzaamheden op de A16. Er komt nieuw asfalt, vangrails worden aangepakt en de bermen krijgen een betere afwatering door ze te verlagen.

ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.