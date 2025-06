Coentunnel dicht door autobrand, donderdagmiddag weer volledig open

Rijkswaterstaat verwacht de Coentunnel bij Amsterdam na een autobrand in de loop van de middag weer in zijn geheel te kunnen openen voor verkeer. Het asfalt en de tunnelwand van de West 2 buis moeten gerepareerd worden. Dat is naar verwachting rond 15.00 uur klaar.

Tot die tijd wordt het verkeer in zuidelijke richting via de wisselbuis geleid.

De autobrand ontstond rond 09.30 uur. Het verkeer stond daardoor een tijd in beide richtingen stil voor de Coentunnel.

ANP