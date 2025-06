Kind uit sloot gehaald en gereanimeerd in Den Haag

Aan de Maartensdijklaan in Den Haag is woensdagmiddag een kind uit een sloot gehaald. Rond 16.30 uur werden hulpdiensten massaal opgeroepen. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse om medische hulp te bieden.

Het kind werd op straat gereanimeerd en is vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, laat de veiligheidsregio aan Hart van Nederland weten. Hoe het kind in het water terecht is gekomen, is nog niet duidelijk.