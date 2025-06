Grote uitslaande brand verwoest schuur in Slagharen

Een felle brand heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een grote landbouwschuur in Slagharen volledig in de as gelegd. Rond 02.30 uur sloegen de vlammen uit het gebouw aan de Coevorderweg, vlak bij de N377. In de schuur lag een grote hoeveelheid hooi opgeslagen, wat het vuur en rookontwikkeling extra hevig maakte.

De brandweer rukte massaal uit om overslag naar de naastgelegen woning te voorkomen. Dat is uiteindelijk gelukt, al wordt verwacht dat het huis forse rookschade heeft opgelopen. Of er ook sprake is van waterschade is nog niet duidelijk.

Omdat het om een oudere schuur gaat, zijn meetploegen ter plaatse om te controleren of er asbest is vrijgekomen. Deze metingen zijn nog in volle gang, zo meldt de veiligheidsregio.

Nablussen in nog een klus

Het nablussen zal volgens de hulpdiensten nog flink wat tijd in beslag nemen. Het hooi in de schuur brandt lastig uit, waardoor brandweerlieden lang bezig zijn met het bluswerk.

Wat de oorzaak van de brand is, is op dit moment nog onbekend. Er is voor zover bekend niemand gewond geraakt.