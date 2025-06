Twee Syriërs aangehouden in Nederland om deelname aan IS

Een 32-jarige Syriër in Eindhoven en een 34-jarige Syriër in Maassluis zijn op 26 mei opgepakt op verdenking van deelname aan de terroristische organisatie Islamitische Staat. Dat meldt het Openbaar Ministerie woensdag, nadat de twee mannen waren voorgeleid en besloten werd dat zij nog zeker negentig dagen langer blijven vastzitten.

Het onderzoek naar de Syriërs startte na een bericht van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). De twee zouden in Syrië zijn aangesloten bij IS. Bij hun aanhoudingen zijn onder andere hun telefoons in beslag genomen. Het onderzoek is nog "in volle gang", aldus het OM.

Op 3 juni werd ook al een geboren Syriër aangehouden in Leiden op verdenking van deelname aan IS. Die 28-jarige man woonde al een tijd in Nederland en zou via de app Clubhouse in verschillende groepen hebben gezeten waarin IS wordt geprezen.

