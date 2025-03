Broer laat 14-jarig zusje met 20 kilometer per uur autorit maken

Het klinkt misschien ongeloofwaardig, maar op de N210 bij Schoonhoven is donderdagmiddag een 14-jarige bestuurster aangehouden. De politie laat op X weten dat het meisje werd aangehouden na opvallend rijgedrag en een snelheid van ongeveer 20 kilometer per uur. Tijdens de aanhouding konden de agenten hun ogen niet geloven.

Het is niet bekend welke straf de broer en zus hebben gekregen voor hun opmerkelijke daad. Maar welke straffen hebben we precies in Nederland? Dat zie je in bovenstaande video.

Naast het opmerkelijke rijgedrag viel de automobiliste op omdat achter haar een verkeersopstopping was ontstaan, aldus de politie. Toen de auto aan de kant werd gezet, zagen de agenten het jonge meisje achter het stuur zitten, met haar broer, die wel in het bezit is van een rijbewijs, op de bijrijdersstoel. "Hij verklaarde dat zijn zusje erg zeurde en ruzie maakte en vervolgens had hij maar toegestemd om haar de auto te laten besturen." Het is onduidelijk welke consequenties de actie voor de broer en zus hebben gehad.