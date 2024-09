Haast bij boodschappenbezorger: rijdt met 50 kilometer-busje over snelweg

Veel mensen hebben weinig zin om na een drukke werkdag een bezoek aan de supermarkt te brengen. Gelukkig is het tegenwoordig mogelijk om je boodschappen online te bestellen. De druk om deze op tijd te bezorgen was dinsdag bij een bezorger in Utrecht wel érg hoog. Hij besloot zelfs met zijn busje, dat maar 50 kilometer per uur kan, gebruik te maken van de snelweg.

Tijdens zijn rit om de boodschappen op tijd bij de klanten te krijgen, reed het busje door de Leidsche Rijntunnel op de A2, zo meldt Rijkswaterstaat op X. Volgens de overheidsorganisatie kon de bezorger "de verleiding niet weerstaan" om van de tunnel gebruik te maken.

'Bon zonder zegeltjes'

De betreffende bezorger haalt met zijn busje een snelheid van 50 kilometer per uur. De snelweg heeft naast een maximumsnelheid, ook een minimumsnelheid van 60 kilometer per uur. Aangezien de bezorger deze snelheid met zijn busje niet kon halen, had zijn actie gevaarlijke situaties kunnen veroorzaken.

Om dit te voorkomen heeft de politie de bezorger met zijn busje van de weg gehaald. "Met een bon zonder zegeltjes", aldus Rijkswaterstaat.