Beruchte straatracer Muis911 opgepakt voor jarenlang roekeloos rijgedrag

De politie heeft dinsdagmiddag in Roosendaal een 33-jarige man aangehouden die jarenlang roekeloos door het verkeer zou zijn gegaan. De verdachte is volgens Omroep Brabant de beruchte straatracer 'Muis911', die al jaren video’s op sociale media plaatste waarin hij met extreme snelheden door woonwijken en over snelwegen scheurde.

Straatracen kan vaak helemaal mis gaan. Onder meer in Tilburg ontstond afgelopen september een zwaar ongeluk door zo'n straatrace, te zien in bovenstaande video.

Op de beelden was te zien hoe de bestuurder met hoge snelheid door Roosendaal en omgeving reed, onder meer in de video hieronder te zien. "Vele volgers zien levensgevaarlijke taferelen voorbijkomen, ook door woonwijken," meldt de politie. Ondanks dat het Openbaar Ministerie en de politie al jaren op hem letten, bleek een aanhouding lastig omdat hij in zijn video’s nooit herkenbaar in beeld kwam.

Auto en rijbewijzen ingenomen

De man, die geen vast adres heeft in Nederland, is vastgezet. De politie heeft zijn auto en zowel zijn Nederlandse als buitenlandse rijbewijzen ingenomen. Eerder zou hij al eens zijn betrapt op snelheden van 200 kilometer per uur over de vluchtstrook van de A58 en met 130 kilometer per uur door een woonwijk in Bosschenhoofd.

Hart van Nederland/ANP