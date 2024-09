Ravage na mogelijke straatrace Tilburg, vier personen naar ziekenhuis

Twee auto's hebben donderdagavond een ravage aangericht op de Rueckertbaan in Tilburg. Van één van de auto’s zijn vier inzittenden naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie aan Hart van Nederland.

Volgens omstanders zouden de auto's op elkaar zijn gebotst tijdens een straatrace, aldus een wijkagent van de Reeshof. De politie kan dit niet bevestigen. De bestuurder van de auto met de vier inzittenden reed na de botsing tegen een boom. Het andere voertuig kwam tegen een lichtmast tot stilstand. Deze bestuurder raakte niet gewond en is verhoord.

Er werden in totaal vijf ambulances gebeld en de weg was een tijd gedeeltelijk afgezet. De bestuurder van de auto met de vier inzittenden is nog niet verhoord, het onderzoek loopt nog.