Wilde achtervolging eindigt met spookrijden, politie zoekt bestuurder

De politie is op zoek naar de inzittenden van een zwarte Audi RS3 met Duits kenteken, die woensdag rond 9.30 uur betrokken was bij een gevaarlijke achtervolging op de A7. De bestuurder reed met meer dan 220 kilometer per uur door dichte mist.

Vrachtwagenchauffeur Erwin zag een paar jaar geleden een spookrijder recht op zich af komen. Hij vertelt erover in de bovenstaande video.

De politie zette de achtervolging in, maar moest deze afbreken vanwege het gevaarlijke rijgedrag van de bestuurder. De Audi ging spookrijdend de N244 af via de toerit van Midden-Beemster en werd later nog gezien op de IJdoorlaan in Amsterdam-Noord. Uiteindelijk trof de politie de verlaten auto aan op de Oosterlengte in Amsterdam-Noord, maar de inzittenden waren spoorloos verdwenen.

Getuigen

Heeft u informatie over de inzittenden of dashcambeelden van de zwarte Audi RS3? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem melden kan via 0800-7000.